Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 16 martie 2022, in cadrul unei conferințe de presa, reprezentanții WIP Industries SRL au prezentat cea mai mare investiție privata din Municipiul Campia Turzii. La eveniment au fost prezenți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Luni s-a semnat la Bucuresti memorandumul de intelegere cu compania canadiano - germana RockTech Lithium, pentru constructia unei fabrici in care se vor investi 400 milioane euro. Compania discuta de cateva luni cu oficialii romani, a vizitat mai multe amplasamente si spune ca investitia va duce la…

- Asociația Oncohelp a anunțat ca astazi au inceput lucrarile la cele doua noi buncare ce vor adaposti aparatura de ultima generație pentru radioterapie. Este vorba despre doua acceleratoare care se numara printre cele mai performate echipamente de radioterapie existente in prezent. Un utilaj de dimensiune…

- Gigi Becali nu a facut investiții impresionante in campania de transferuri a celor de la FCSB, dar e decis sa cheltuie o suma impresionanta pentru a construi o biserica. Omul de afaceri a decis in 2010 sa ridice o biserica in Pipera. Patronul FCSB s-a implicat personal, iar construcția este aproape…

- Conducerea Primariei orașului Iernut a atribuit, in data de 18 ianuarie 2022, societații Kronos Life Construct SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 8.739.713 de lei, fara TVA, pentru furnizare de servicii de proiectare și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții „Construire blocuri locuințe…

- “Ansamblul rezidential Core Timpuri Noi dezvoltat de Prima Development Group a fost finalizat. In acest moment, 88% din totalul de 240 de apartamente de tip studio dublu, cu 2, 3 si 4 camere au fost deja vandute. In perioada imediat urmatoare, viitorii rezidenti vor intra in posesia noilor proprietati.…

- Pehart Grup inaugureaza o noua linie de producție la Sebeș. Investiție de 10 milioane de euro Producatorul de hartie Pehart Grup, cu o tradiție de aproape 185 de ani, controlat de fondul de investiții Abris Capital, inaugureaza o noua linie de producție la Sebeș. Aceasta va opera cu tehnologii de ultima…

- In prima parte din acest an, in municipiul Buzau va incepe amenajarea unui parc de aproximativ 7,5 hectare, la periferia orasului. Acesta va fi construit in vecinatatea raului Buzau, intre Parcul Tineretului si Soseaua Digului, loc in care se formase in timp o groapa de gunoi.