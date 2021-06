VIDEO Invazia de pânze de păianjen se menţine în Gippsland, Australia, la o săptămână după apariţie Zone intregi din regiunea Gippsland, situata in sud-estul Australiei, au ramas acoperite cu panze de paianjen, fenomen semnalat inca de acum o saptamana, in conditiile abundentei de precipitatii care au impins arahnidele sa se mute spre locuri mai inalte pentru a scapa de inundatii, informeaza AFP.



O mare de matase a invadat acest sector din statul australian Victoria, afectat de inundatii in prima parte a lunii iunie, din cauza panzelor tesute de aceste arahnide care traiesc de obicei pe sol si care, de aceasta data, cautau sa se adaposteasca, potrivit profesorului universitar Dieter… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

