VIDEO: Inundațiile provoacă o “cascadă” în Chongqing, în China Inundațiile au facut ravagii in orașul chinez Chongqing, in timp ce mașini și camioane au fost parțial scufundate dupa ce apa a curs de pe un zid de sprijin, dupa cum arata o inregistrare video publicata vineri (14 iulie) de martori oculari. Reuters a reușit sa confirme ca locația se afla in apropiere de Yulong […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

