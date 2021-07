Ploile abundente continua sa faca ravagii in Alba, aflata sub cod roșu de ploi și vijelii. Mai multe localitați din județ au fost grav afectate de inundații iar pompierii au intervenit in zeci de situații in ultimele 24 de ore pentru a salva oamenii blocați in casele distruse de viituri. O femeie și doi copii au fost evacuați, luni, dintr-o locuința din satul Pastesti, in interiorul careia apa atinsese un metru.