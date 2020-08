Stiri pe aceeasi tema

- Grupuri inarmate finantate de traficul de droguri au facut in 11 zile 33 de morti in diverse regiuni ale Columbiei, unul din cele mai grave bilanturi ale violentei in aceasta tara de la semnarea acordului de pace din 2016, au anuntat sambata autoritatile, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Citește…

- Turcia a descoperit resurse energetice in Marea Neagra, cel mai probabil gaze naturale, au declarat, miercuri, pentru Bloomberg, doua surse din apropierea acestui dosar. Cei doi oficiali au facut aceste dezvaluiri dupa ce presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a promis ca, vineri, va anunta "vesti…

- Președintele Turciei Recep Erdogan a anunțat vineri ca țara sa a reluat operațiunile de explorare a gazelor în estul Mediteranei susținând ca Grecia nu și-a respectat angajamentele privind activitațile de acest tip în zona, relateaza Reuters și New York Times.Turcia și Grecia,…

- Ministrul de Interne al Indiei, Amit Shah, in varsta de 55 de ani, a anuntat, sambata, ca a fost spitalizat, el fiind testat pozitiv cu coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Tuturor celor care ati fost in contact cu mine, va cer sa va autoizolati si sa va testati”, a notat ministrul pe…

- Cinci soldati turci si-au pierdut viata luni si zece au fost raniti dupa ce autobuzul cu care circulau in provincia Mersin din sudul Turciei s-a rasturnat, a anuntat biroul guvernatorului local, citat de Reuters.

- La aproape o luna dupa ce o barca ce transporta migranti s-a rasturnat pe Lacul Van din sud-estul Turciei, recuperarea cadavrelor continua, iar numarul celor care au murit a ajuns sambata la 61, informeaza dpa, relateaza Agerpres.Citește și: GALERIE FOTO-VIDEO Impresionant: scheletul unui…

- Sapte membri ai serviciilor de securitate au fost ucisi in accidentul unui avion de recunoastere prabusit in provincia Van din estul Turciei, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, potrivit Reuters , citand un anunt facut joi de ministrul de interne. „Avionul de recunoastere” s-a prabusit in provincia…

