Mai multe localitati din Satu-Mare au fost acoperite de ape. Peste 100 de oameni au fost evacuati de urgenta din cauza ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore. Ploile au facut prapad in Ratesti, Socond, Hurezu Mare. Apa a ajuns in curțile caselor, dar și pe drumul național care a fost inchis. Localnicii au […]