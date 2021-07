Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zile de ploi abundente au provocat inundatii masive in China, cea mai afectata fiind provincia Henan din centrul Chinei - apele s-au revarsat pe strazi si s-au infiltrat in tunelurile subterane destinate transportului public.

- Ploile torentiale au provocat inundatii in parti din centrul Chinei, drumurile si caile ferate fiind impracticabile si mii de oameni, fortati sa isi paraseasca locuintele, relateaza BBC, citata de News.ro. Mai mult de 10.000 de oameni din provincia Henan au fost evacuati si se afla in adaposturi dupa…

- Cel putin trei persoane au decedat marti in China in urma ploilor torentiale ''istorice'' din centrul tarii, care au paralizat o capitala regionala si au inundat statii de metrou, potrivit presei locale, informeaza AFP. Zhengzhou, o metropola gigantica situata la circa 700 de kilometri sud-vest…

- Unele autoritați locale din China vor incepe interzicerea accesului in școli, spitale, supermarketuri, mijloace de transport in comun și alte locuri publice pentru persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid, relateaza Insider . Masura este așteptata sa intre in vigoare de la sfarșitul lunii iulie…

- O școala de arte marțiale din China a fost cuprinsa de un incendiu in noaptea de joi spre vineri. Cel puțin 18 persoane au murit, iar alte 16 au fost ranite, informeaza France 24 . In momentul izbucnirii incendiului, in școala din provincia Henan se aflau 34 de persoane. Presa locala noteaza ca cele…

- Familiile din China vor putea avea pana la trei copii, a anunțat luni Guvernul de la Beijing. Autoritațile chineze au crescut, astfel, limita de doi copii per familie dupa ce statisticile au aratat o scadere dramatica a numarului de nașteri, informeaza Reuters.

- Un cutremur de suprafata de 6,1 grade s-a produs, vineri in sud-vestul Chinei. Autoritațile anunța ca cel puțin o persoana a murit, iar zeci de oameni au fost raniți, potrivit ABC News. Mai multe cladiri au fost avariate, iar peste 20.000 de persoane au fost evacuate. Seismul a avut loc la ora locala…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 21:48 (13:48 GMT), epicentrul fiind localizat in apropierea orasului Dali, o destinatie turistica populara, la o adancime de 10 kilometri, a adaugat Institutul american de geofizica (USGS).Un sofer de camion a murit dupa ce a fost lovit in urma caderii unei stanci,…