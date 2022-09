In Grecia, o noua zi, o noua inundație, ploile prelungite de cateva zile au cuprins orașul Salonic. Regiuni din centrul, nordul si vestul Greciei se confrunta cu fenomene meteo extreme. In Salonic, cel mai mare oraș din nordul Greciei, ploile abundente au provocat șuvoaie de apa pe strazi. Mai multe masini au fost distruse de […] The post VIDEO. Inundații devastatoare in Grecia. Un baiat care livra mancare cu scuterul a fost luat de ape in Salonic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .