VIDEO - Inundații catastrofale în Uganda. Cel puţin 9 morţi şi numeroşi dispăruţi Noua persoane au murit si multe altele au fost date disparute in urma inundatiilor devastatoare provocate de ploile abundente si de raurile care au iesit din matca la Mbale, in estul Ugandei, au anuntat autoritatile, informeaza AFP duminica.

