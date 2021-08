Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte zeci sunt cautate in urma inundatiilor catastrofale care au lovit statul american Tennessee (sud), au anuntat duminica autoritatile locale, informeaza Agerpres . Un bilant anterior a anuntat 16 morti. Statul Tennessee a fost lovit sambata de ploi…

- Dezastrele se țin lanț in Turcia. Cel puțin 9 oameni au murit din cauza inundațiilor din nordul țarii. Inundațiile vin dupa o serie de incendii puternice produse de temperaturile extreme care au lovit țara și regiunea in ultimele saptamani.

- Dupa incendiile din sud, un nou dezastru lovește Turcia. Cel puțin 5 oameni au murit luați de ape in nordul țarii, lovit de un ciclon. Ploile torențiale aduse au provocat viituri și zeci de oameni au fost raniți. Sute au fost evacuați, inclusiv pacienții unui spital. Zeci de oameni prinși in mijlocul…

- Inundatiile devastatoare din vestul Germaniei au costat viata a cel putin 165 de persoane, potrivit unui nou bilant luni, in timp ce numeroase persoane sunt inca date disparute, scrie AFP, conform news.ro. In regiunea Renania-Palatinat, cea mai afectata de dezastru, "numarul mortilor este…

- Un grav accident de circulație a avut loc luni, in Pakistan. Un autocar care transporta persoane ce se intorceau la familiile lor in ajunul sarbatorii Eid al-Adha s-a izbit de un camion. In urma impactului, putin 28 de persoane si-au pierdut viata și altele au fost ranite, relateaza AFP, citata de Agerpres.Accidentul…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise duminica într-o puternica explozie a unei conducte de gaz într-un complex rezidențial din centrul Chinei, a transmis presa de stat, conform CNN.Explozia a avut loc în jurul orei locale 6:30, în districtul Zhangwan din orașul Shiyan, din…