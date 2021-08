Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe state au avertizat asupra unui risc crescut de atac terorist la aeroportul international din Kabul si le-au cerut cetatenilor sa evite a calatori in zona respectiva. Australia, SUA si Marea Britanie a emis alerte pentru cetateni, in timp ce oamenii care sunt in afara zonei aeroportului fusesera…

- Directorul CIA, William Burns, a avut luni o intalnire confidentiala la Kabul cu cofondatorul miscarii talibane Abdul Ghani Baradar, aceasta fiind intalnirea la cel mai inalt nivel intre SUA si regimul fundamentalist dupa ce acesta din urma a preluat puterea in Afganistan saptamana trecuta. Aceasta…

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca nu crede ca criza în desfașurare în Afganistan și ca haosul din țara era inevitabil dupa plecarea trupelor americane, relateaza CNN.Biden a fost întrebat într-un interviu acordat ABC News daca eșecuri ale serviciilor…

- ”Talibanii, va voi spune, sunt luptatori buni. Trebuie sa le acordam merite pentru asta. Ei lupta de 1.000 de ani. Ceea ce fac ei e sa lupte”, a spus Trump intr-un interviu acordat marți prezentatorului Fox News Sean Hannity.”Talibanii au incercuit aeroportul și cine știe daca ne vor trata bine? Dintr-odata…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…