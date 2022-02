Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, marti, despre proiectul de lege privind interdictia cumulului pensie-salariu ca va exista o discutie in acest sens in coalitie, el precizand ca doreste sa vada impactul acestei masuri, in special in zona administratiilor locale.

„O sa ma uit si eu pe proiectul de lege, nu este pe ordinea de zi, am intrebat si eu liderul de grup”, a afirmat presedintele PSD, citat de news.ro.

Marcel Ciolacu a precizat ca trebuie vazut care este impactul unei astfel de masuri.

„Data trecuta, in zona de administratii locale, era un impact destul…