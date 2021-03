VIDEO INTERVIU/Kelemen Hunor: Documentul privind PNRR - un compromis corect din punctul de vedere al politicilor publice

Stiri pe aceeasi tema

- Planul National de Redresare si Rezilienta, asa cum a reiesit din dezbaterile din coalitia de guvernare, a fost "un compromis corect", nu din punct de vedere politic, ci din punctul de vedere al politicilor publice, afirma presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Planul Național de Reziliența și Redresare a fost pus in dezbatere publica pe pagina de internet a Ministerului Proiectelor Europene, dupa o prima aprobare in Guvern. Saptamana viitoare Executivul urmeaza sa aprobe și memorandumul in baza caruia va negocia cu Comisia Europeana. Premierul a precizat…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca de vineri Planul National de Redresare si Rezilienta intra in dezbatere publica, iar saptamana viitoare va fi aprobat memorandumul prin care va fi adoptat mandatul pentru negocierea PNRR. Documentul poate fi accesat AICI. „Al doilea lucru…

- Spitalul Județean Craiova ar putea fi consolidat cu bani de la UE. Consiliul Judetean (CJ) Dolj nu a renuntat la ideea consolidarii si reabilitarii celei mai mari cladiri pe care o are in administrare. Este vorba de Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), cea mai mare unitate medicala monobloc din tara,…

- "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretenții poți avea de la acest Guvern ca va putea convinge Comisia Europeana ca este capabil sa atraga cele 30 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența?! Zero credibilitate! Banii europeni,…

- Ultima sedinta de lucru a sefului statului cu membrii Guvernului a fost pe 14 ianuarie, printre subiectele de discutie fiind si campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Executivul a adoptat miercuri un memorandum privind mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire…

- Memorandumul complet poate fi accesat . „Cel de-al treilea memorandum este cel privind calendarul de actualizare a PNRR, a acestui program, Planul National de Redresare si Rezilienta de la care cu toti avem asteptari foarte mari. Prin memorandumul adoptat astazi s-a stabilit o modalitate de lucru,…

- Comisia Europeana estimeaza ca prefinantarea pentru proiectele din Planul National de Redresare si Rezilienta va putea fi pusa la dispozitia statelor membre pana in vara acestui an, in functie de evolutiile si eforturile acestora de a finaliza planurile nationale, informeaza Ministerul Finantelor printr-un…