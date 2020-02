Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic va dezvalui miercuri noul sistem de imigratie bazat pe puncte care va fi utilizat in Regatul Unit post-Brexit, favorizand mintile „stralucitoare” fata de „lucratorii putin calificati”, relateaza AFP. „Raspundem prioritatilor cetatenilor prin introducerea unui nou sistem bazat de puncte…

- Guvernul britanic lanseaza un nou sistem de imigrație, bazat pe puncte, care va fi utilizat in Regatul Unit post-Brexit, acesta favorizand mintile „stralucitoare” fata de „lucratorii putin calificati”.

- Guvernul britanic va dezvalui miercuri noul sistem de imigratie bazat pe puncte care va fi utilizat in Regatul Unit post-Brexit, favorizand mintile ”stralucitoare” fata de ”lucratorii putin calificati”, relateaza AFP. ‘Raspundem prioritatilor cetatenilor prin introducerea unui nou sistem bazat de puncte…

- Guvernul britanic va dezvalui miercuri noul sistem de imigratie bazat pe puncte care va fi utilizat in Regatul Unit post-Brexit, favorizand mintile ''stralucitoare'' fata de ''lucratorii putin calificati'', relateaza AFP. "Raspundem prioritatilor cetatenilor…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, in primele zece cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, intre cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate intre Uniunea…

- Dacian Ciolos, liderul PLUS si al grupului Renew din Parlamentul European, sustine, intr-un interviu pentru Adevarul acordat la Bruxelles, ca romanii din Marea Britanie nu vor fi afectati de BREXIT. ”Problema e ce se va intampla cu cetatenii care vor merge in Marea Britanie de acum incolo pentru a munci…