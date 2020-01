VIDEO Interviu Raluca Puscas, Filip & Company: Ce trebuie sa faci pentru a fi conform cu GDPR In curand se implinesc 2 ani de la data aplicarii GDPR si toata lumea vorbeste in continuare despre acest regulament. De ce este important GDPR? O discutie cu Raluca Puscas, partener Filip & Company, despre ultimele modificari GDPR, sanctiunile impuse si la ce sa ne asteptam in continuare. Legislatia in acest domeniu nu a inceput cu GDPR, au existat inca din anii '80, a urmat apoi o directiva in 1995, doar ca inainte de GDPR legislatia era foarte fragmentata, aplicarea regulilor de la o tara la alta in cadrul UE era foarte diferita. In orice domeniu economic companiile se bazeaza pe prelucrarea… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

