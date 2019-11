Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna de zile, TurdaNews informa despre faptul ca Micuțul Rareș Andrei Olteanu, copilașul din Campia Turzii pentru care s-a mobilizat o comunitate intreaga pentru a-l ajuta sa lupte cu o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul Dorin Lojigan și-a exercitat in aceasta dimineața dreptul la vot, fiind insoțit la urne de soție și fetița. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, ne-a acordat un amplu interviu, in care a vorbit despre ceea ce s-a facut, ce se face și ce se intenționeaza sa se faca la Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deși in ultima perioada au aparut unele zvonuri privind sistarea finanțarii activitații sportive din Campia Turzii, primarul Dorin Lojigan a declarat ca aceasta varianta este exclusa, iar sprijinirea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In spațiul public au aparut detalii din rechizitoriul intocmit de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, in ceea ce privește dosarul penal in care sunt acuzate 5 persoane din Campia Turzii, printre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimii 3 ani, numarul asistaților social din Campia Turzii s-a redus drastic. Primarul Dorin Lojigan spune ca a direcționat multe persoane spre societațile comerciale active din municipiu, pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, și directorul Companiei de Apa Arieș, Bogdan Bobic, au susținut azi o conferința de presa comuna, in care au prezentat informații despre investiția care se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Se lucreaza la noua parcare de pe strada Aviatorilor din Campia Turzii. Primarul Dorin Lojigan anunța ca, cel mai probabil, saptamana viitoare noua parcare va fi asfaltata și trasata. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!