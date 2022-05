Stiri pe aceeasi tema

- Fara indoiala ai remarcat in ultimii ani din ce in ce mai multe mențiuni despre esports și creșterea remarcabila a acestui domeniu, din ce in ce mai popular in intreaga lume. A ajuns in media mainstream pana și la noi, odata cu gazduirea turneului de DOTA – The International – care a avut loc pe Arena…

- Campionatul European de CS:GO (Euro CS:GO) este al doilea turneu european de CS:GO organizat in Romania și va avea loc in perioada 5-10 iulie, la Oradea, in noua sala polivalenta Oradea Arena. Calificarile europene vor desemna cea mai buna echipa europeana care va ajunge sa se lupte pentru titlul de…

- LEC ( League of Legends European Championship), cea mai importanta competiție europeana de League of Legends pentru profesioniști, organizata de Riot Games și-a desemnat aseara campionii. Echipa G2 Esports a ieșit invingatoare dupa meciul din finala impotriva celor de la Rogue, unde joaca de anul trecut…

- Orasul Iasi vrea sa devina un pol al e-sports in perioada urmatoare si aflam ca va gazdui Campionatul Mondial de E-Gaming. Are in plan si un program de masterat dedicat gamerilor (la Universitatea de la Iasi) . Campionatul Mondial de E-Gaming, ajuns la editia 15 va fi organizat la Iasi in 2023. Competitia…

- Netflix continua extinderea pe piata jocurilor, primind inca 3 jocuri de mobil portate pe platforma sa. Marea noutate este un shooter, dupa ce am primit titluri mai degraba casual si light. Jocurile se vor putea juca pe iOS si Android in cazul utilizatorilor care au un abonament platit. Primul joc este…

- Viața ne curge, zilele astea, alambicat. Se scumpește benzina, nu se mai gasește uleiul, baga aleșii – ori se gandesc sa bage, ca le stau criticile și parerile contra colea, la omușor, in gat – cenzura. Și, dinspre frontul de est, vin nu doar refugiați la noi, ci și vești proaste. Mor oameni, mor copii,…

- Duminica, 20 februarie, se joaca baschet in memoria regretatului Nicușor Marcu, la inaugurarea Salii de la LPS Alba Iulia, Duminica, 20 februarie, in Cetatea Marii Uniri se joaca baschet in memoria regretatului antrenor Nicușor Marcu, cel care a plecat la Ingeri in luna august a anului trecut, la doar…

- Dupa victoria obținuta miercuri seara in fața formației din Mioveni, voleibalistele de la ACS Volei Cristina Pirv Turda au ocazia sa obțina o noua victorie in campionat, sambata 12 februarie, data la...