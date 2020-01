Stiri pe aceeasi tema

- De cand ma stiu merg cu transport public. Sunt un fan inrait al transportului public: la scoala, in facultate, dupa facultate si in viata mea de zi cu zi merg in oras sau in afara lui preponderent cu transportul public. Rar iau taxiul, in cazuri excepționale, iar cu masina merg preponderent in afara…

- București, 16 ianuarie 2020: Aproape 4 milioane de cautari au fost inregistrate, in 2019, pentru joburile de șofer, pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. Urmatoarele cele mai cautate joburi au fost cele de contabili și economiști, care au adunat, cumulat, aproape 3 milioane…

- Filmul „colectiv”, regizat de catre Alexander Nanau, va intra in peste 30 de cinematografe din Romania pe 28 februarie 2020, in București și in 20 de orașe din țara. „colectiv” spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul cu același nume și urmarește cu egal interes autoritați și jurnaliști,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, in colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistența Sociala din București organizeaza joi, 21.11.2019, incepand cu ora 9.30, la cea de-a treia ediție a Congresului Internațional: ,,Provocari și oportunitați pentru sistemul de invațamant privind adaptarea…

- O bucureșteanca a fost desemnata Miss Universe Romania 2019. Dorina Chihaia are 26 de ani și urmeaza sa reprezinte Romania la Miss Universe 2019, concurs ce se va desfașura in Statele Unite ale Americii. „Sunt extrem de fericita ca am reușit sa-mi implinesc inca un vis, acela de a-mi reprezenta țara…

- Uber anunța pierderi record de peste 1,1 mld. dolari. Acțiunile companiei scad cu 6,7% pe bursa Compania de car-sharing Uber Technologies Inc a anuntat luni seara o majorare a pierderilor in trimestrul al treilea ca urmare a cresterii costurilor. Dupa acest anunt, acțiunile companiei au scazut cu 6,7%.…

