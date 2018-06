Stiri pe aceeasi tema

- Declarația unica de venit trebuie depusa de persoanele fizice cu venituri din activitați independente și PFA pana pe 16 iulie. Persoane implicate in vanzari trebuie sa fie atente cand completeaza Declarația unica pentru ca o pot face greșit. Daca acestea primesc stimulente, precum excursii, trebuie…

- Avem parte zilele acestea de o controversa aprinsa cu privire la meritele Pilonului I de pensii prin comparatie cu Pilonul II de pensii. Faptul ca vorbim de Pilonul I si Pilonul II este de natura sa semene foarte multa confuzie: multi contribuabili trag concluzia gresita ca cele doua sisteme ar fi de…

- „Nu exista niciun fel de decizie adoptata in guvern, in partid, in coaliție care sa cuprinda urmatoarele lucruri: nu s-a discutat, nu se discuta și noi nu vom adopta nicio masura care sa duca la desființarea Pilonului II de pensii; nu exista nicio decizie pentru a se inlocui contribuțiile care acum…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, fost ministru al Finantelor in 2008, cand a fost lansat Pilonul 2 de pensii private obligatorii, a declarat ca a fost de accord doar cu reducerea contributiei de la 5,1% la 3,75%, nu si cu suspendarea. „Nu am participat niciodata la elaborarea unui asemenea…

- „Inca din primavara anului trecut a aparut informația legata de naționalizarea Pilonul 2. Scandalul iscat a facut ca Guvernul sa dea inapoi, pentru un timp. In vara lui 2017, noul ministru de Finanțe anunța desființarea Pilonului 2. Inabilitatea acestui anunț și noul scandal iscat a temporizat…

- Deputatul PNL de Arges Danut Bica critica in termeni duri intenția tot mai clara a Guvernului de a naționaliza banii economisiți de angajați prin contribuțiile la Pilonul II de pensii administrat privat și de a desființa o structura menita sa previna colapsul sistemului public de pensii care este previzibil…

- SINTEZA DECLARATIILOR PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, SUSTINUTE LA BRASOV - 15 APRILIE 2018 Sarut mana! Buna ziua! Voi aborda doua subiecte, unul legat de Pilonul II de pensii al doilea legat de situatia economica. Pilonul 2 de pensii, campanie initiata de PNL Ceea ce parea a fi doar un zvon, si anume…

- Proiect PSD, UDMR, PNL si PMP: Pensii speciale pentru alesi Potrivit unui proiect de lege, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ ar urma sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de…