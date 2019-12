Generalul James Jones, fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și consilier pentru securitate naționala al președintelui SUA Barack Obama, a fost invitatul lui Radu Tudor, in cadrul emisiunii Punctul de Intalnire, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice.

Care e diferența pe care o vedeți in țara noastra acum, in 2019, fața de prima venire aici?

Cand am venit prima data era in 1993. Diferențele sunt uimitoare. Extinderea NATO a fost un succes și cred ca de-a lungul anilor, in perioada președintelui Putin, NATO a devenit mai relevanta decat…