Stiri pe aceeasi tema

- Unicornul spaniol Glovo a confirmat, vineri, pentru StartupCafe.ro, ca a decis disponibilizarea unui numar de 89 de angajați de la fosta foodpanda Romania, dupa ce a preluat acest serviciu de livrari, precizand și cate salarii compensatorii le-a oferit acestor lucratori.

- Unicornul spaniol Glovo disponibilizeaza aproape 40- dintre angajatii fostului serviciu de livrari foodpanda Romania, pe care ibericii l-au preluat anul trecut, potrivit unor surse neoficiale, citate vineri de Sifted.eu, o publicatie britanica axata pe startup-uri, sustinuta de Financial Times. Disponibilizarile…

- Facem cunoștința azi cu Cristina Obreja, medicul care a pus bazele stomatologiei biologice in Romania si a dezvoltat un protocol holistic de tratament cu laser al parodontozei. In acest interviu despre cariera sa, Dr Cristina Obreja ne-a impartașit povestea din spatele angajamentului fața de ingrijirea…

- Fermierii au fost marii caștigatori ai crizei din ultimii doi ani, in condițiile in care prețurile la produsele agricole au depașit suficient de mult creșterea de costuri cu inputurile, susține Viorel Marin, președintele Asociației Nationale a Industriilor de Morarit și Panificație din Romania (ANAMOB),…

- Cum a ocolit Romania criza alimentara mondiala, care e prețul painii la poarta fabricilor și in cat timp am putea sa vedem ieftinirea acestui aliment, aflați din discuția pe care HotNews a purtat-o cu Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii. Discuțiile au mai atins subiectul revitalizarii Casei de Comerț…

- Carrie Santos, CEO-ul Entrepreneurs` Organization, una dintre cele mai mari asociații antreprenoriale din SUA, care activeaza și in Romania, a stat de vorba cu StartupCafe.ro și ne-a raspuns la cateva intrebari despre cum ar trebui sa abordeze companiile și startup-urile din țara noastra criza generata…

- Prima super-mașina electrica dezvoltata integral in Romania. Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, vine la București sa o vada Co-fondatorul Tesla, Martin Eberhard, vine in Romania pentru a participa la lansarea primului concept de supercar electric dezvoltat integral in Romania, anunța un comunicat…

- In varsta de 56 de ani, Mike Godoroja e muzician, dar e cunoscut și ca realizator de emisiuni de radio si televiziune de profil blues, jazz sau rock. De-a lungul carierei lui, el a militat mereu ca romanii sa ramana in Romania, sa-și construiasca o cariera aici. El a avut posibilitatea sa se mute in…