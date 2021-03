Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, sub autoritatea Institutiei Prefectului județul Mureș, au intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

- Asociația CFA Romania și Asociația Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF) au lansat campania "Generația 1", prin care susțin creșterea nivelului de alfabetizare financiara in randul romanilor. In Romania, școala este responsabila pentru doar 9% din informațiile de educație financiara pe care…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- Mama unui elev de la Scoala gimnaziala „Nica Barbu Locusteanu” din Leu, judetul Dolj a fost amendata, ieri, de politisti pentru ca ar fi facut scandal in incinta unitatii scolare. Femeia a fost amendata cu 1.000 de lei. „In cursul zilei de ieri, politisti din cadul Postului de Politie Leu s-au deplasat…

- ”In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/ 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului roman, domnul Traian Basescu, președintele Romaniei…

- Aproximativ 100 de membri ai Sindicatului Județean Sanitas Alba au pichetat astazi, timp de o ora, Prefectura Alba in semn de protest fața de adoptarea OUG 226/2020 care ingheața veniturile angajaților din sanatate și asistența sociala. “Demisia!”, “Mincinoșii”, dar și alte scandari, inclusiv la adresa…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu polițiști locali și celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, au intensificat activitațile…

- In cadrul celei de-a doua ediții a proiectului ,,Școli Curate", reprezentanții Societații Academice din Romania au intocmit un raport alternativ privind starea educației in județul Mureș, in anul școlar 2019 – 2020. Cei 4 indicatori cheie care au fost urmariți in cadrul proiectului și a caror rezultate…