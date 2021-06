VIDEO/ Intervenție în forță la Bistrița-Năsăud. Un bărbat a amenințat că se aruncă în aer, într-o mașină Luptatorii trupelor speciale au prevenit, miercuri, o tragedie in municipiul Bistrița. Au intervenit in forța pentru a imobiliza un barbat care a vrut sa arunce in aer o mașina. Barbatul, de 73 de ani, s-a inchis in propriul autoturism cu o butelie și a amenințat ca se arunca in aer, in fața Instituției Prefectului, din […] The post VIDEO/ Intervenție in forța la Bistrița-Nasaud. Un barbat a amenințat ca se arunca in aer, intr-o mașina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost scoase, duminica aseara, dintr-un apartament din Craiova, cu ajutorul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj, unde erau sechestrate de soțul uneia dintre ele. Potrivit anchetatorilor, barbatul le-a agresat fizic pe cele doua femei, dupa care le-a sechestrat in locuința.…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri seara, pe drumul national DN 7C, in localitatea Albestii de Arges. Echipajele de intervenție au acționat cu greu din cauza albinelor, care au ieșit din stupii aflați intr-o mașina. Potrivit politistilor, in accident au fost…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…

- O persoana care a vrut sa arunce deșeuri pe spațiul public, in Capitala, s-a ales cu o amenda de 30.000 de lei, iar autoutilitara folosita a fost confiscata. Barbatul a fost prins, marți, de Poliția Locala a sectorului 5 in timp ce transporta cu o autoutilitara deșeuri provenite din construcții, pe…

- Un barbat cu un copil in brațe amenința ca se arunca de la etajul 8 al blocului in care locuiește, in sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, se pare ca barbatul s-a enervat pe soția sa, care a intentat proces de divorț, iar de ieri a intrat in vigoare și un ordin de protecție […] The post…

- Un barbat cu un copil in brațe amenința ca se arunca de la etajul 8 al blocului in care locuiește, in sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, se pare ca barbatul s-a enervat pe soția sa, care a intentat proces de divorț, iar de ieri a intrat in vigoare și un ordin de protecție […] The post…

- Dacia a deschis sambata, pe 20 martie, rezervarile pentru modelul electric Spring (Primavara), devenind oficial cel mai ieftin automobil electric din Europa. Romanii iși pot precomanda incepand de astazi un automobil electric vandut de marca autohtona, Dacia, la prețuri la care niciun alt constructor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a lansat pentru vineri, 12 martie, campania „Vinerea Verde”, o inițiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu mașinile personale in marile orașe. Claudiu Nasui a mers la Ministerul Economiei cu trotineta, numai ca a incalcat legea care spune ca deplasarea…