Video | Intervenție în centrul orașului Ploiești. Cinci oameni confirmați cu coronavirus, luați cu forța de polițiști A fost alerta in centrul orașului Ploiești, duminica, dupa ce cinci persoane confirmate cu coronavirus nu au ramas acasa, ci au ieșit in strada. Cei cinci au fost duși de urgența la Spitalul de Boli Infecțioase.Intervenție in forma a autoritaților in centrul orașului Ploiești, un echipaj de poliție și unul de pompieri au fost pe urmele unor persoane confirmate cu coronavirus care nu au ramas la domiciliu, potrivit ziarul Incomod.Este vorba de o familie de cinci persoane, unul dintre ei a fost confirmat de saptamana trecuta cu coronavirus, venise din Anglia recent și i-a infectat și pe cei din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

