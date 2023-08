Stiri pe aceeasi tema

- O nava tip cargo se afla in pericol de scufundare in rada exterioara a Portului Constanta, iar doua ambarcatiuni apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) s-au deplasat in zona pentru a acorda asistenta. ARSVOM a anuntat ca miercuri, in jurul orei 15.00, nava Sar Phoenix, …

- Nava JETMAX 2, sub pavilion Vanuatu, are o inclinare babord de 15 grade, a suferit o pana de curent și se afla in pericol de scufundare in Marea Neagra, relateaza News.ro, care citeaza informații transmise de Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM).Incidentul are loc in rada exterioara…

- Parada de Ziua Marinei a fost intrerupta, marți, cand nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost chemata pentru a cauta o persoana care cazuse in apa, la Corbu. Apelul la 112 anunta ca o persoana cazuse de pe placa de surf. „In urma cu cateva minute, nava Phoenix, […]…

- Cinci persoane au fost in pericol de inec, in Marea Neagra, in statiunea Mamaia, iar in zona s-au deplasat mai multe echipaje medicale si de pompieri. Turistii au facut lant uman pentru salvarea celor cinci. ISU Dobrogea a precizat ca trei persoane au fost scoase inconstiente din apa, una dintre acestea…

- Un velier cu sase persoane la bord, aflat in dificultate in Marea Neagra, in apropiere de Mangalia, a cerut sprijinul autoritatilor, iar in zona se va deplasa o nava a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Reprezentantii ARSVOM au anuntat duminica, faptul ca are loc o interventie…

- Reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au plecat, vineri dimineața, intr-o operatiune de salvare a unei persoane aflata in Marea Neagra, la 80 de mile travers de Mangalia. Potrivit Ziua de Constanța, este vorba despre sportivul roman Alexandru Dumbrava. ARSVOM a…

- Peste 30 de persoane au ramas, luni, blocate in telescaunul Bunloc din Sacele, dupa ce o persoana a apasat butonul de urgenta, provocand o defectiune. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, pentru repunerea in functiune au fost coborate 12 persoane de catre salvamontisti si…