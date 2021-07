Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, marti dimineata, in mers, in judetul Botosani. Incidentul s-a produs pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, din județul Botoșani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situatii de Urgenta (IJSU), Dorina…

- Pirotehniștii au intervenit, marți, la un liceu din Capitala, unde a fost descoperita o lada cu grenade. Alarma a fost data la ora 9.20, cand Secția 8 Poliție a fost sesizata telefonic ca in incinta unui liceu in proces de reabilitare, din sectorul 2, a fost gasita o lada care conținea grenade. La fața…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, in zona ATI a Spitalului de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Mai multe autospeciale cu apa și spuma au intervenit pentru stingerea incendiului care a izbucnit la etajul al doilea. Mai mulți copii internați, alaturi de parinți, au fost evacuați. Autoritațile au decis…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Marea Britanie continua sa ramana in zona roșie, in schimb Franța a trecut in zona galbena. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea in…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- Doi prieteni minori s-au aventurat la frontiera, creand situații periculoase pentru viața proprie, dar și ilegalitați transfrontaliere, se arata intr-un comunicat al Poliției de Frontiera.

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, de la ora 20.30, noile masuri de relaxare valabile incepand cu data de 15 mai. In prealabil are loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Intrucat starea de alerta tocmai a fost prelungita pentru 30 de zile, orice masura de relaxare va…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului București se reunește, duminica, intr-o sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata, in Capitala, de 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat ca CMBSU…