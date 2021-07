VIDEO Intervenție cu perna penumatică, la Iași. Un bărbat amenința că se aruncă în gol de la 30 de metri înălțime Pompieri, negociatori și echipaje medicale au intervenit in aceasta dimineața in Iași unde un barbat s-a urcat pe un stalp de inalta tensiune. Timp de zeci de minute omul a amenințat ca se arunca in gol el urcand la o inalțime de peste 30 de metri. Nu se cunosc cu exactitate motivele care stau in […] The post VIDEO Intervenție cu perna penumatica, la Iași. Un barbat amenința ca se arunca in gol de la 30 de metri inalțime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

