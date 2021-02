VIDEO Intervenţie a jandarmilor din Teleorman pentru a scoate un bursuc care a intrat într-o pivniţă Jandarmii din Teleorman au intervenit, sambata, pentru a scoate un bursuc care a intrat intr-o pivnita. Animalul a fost tranchilizat si va fi eliberat in padure. ”Un barbat din municipiul Rosiorii de Vede a reclamat, prin apel la 112, prezenta unui animal salbatic in beciul locuintei sale”, au transmis, sambata, jandarmii din Teleorman. BREAKING O noua tranșa de vaccin anti-COVID ajunge in Romania Ajunsi la fata locului, jandarmii au constatat ca este un bursuc. ”Imediat, la fata locului s-a deplasat un echipaj de Jandarmerie care a asigurat zona si a solicitat sprijinul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

