- Dumnezeu sa te odihneasca in pace mama mea frumoasa Acesta este mesajul lui Elis, fiul lui Armeanca, postat pe pagina sa de Facebook.Dan Armeanca, artistul care facea furori in anii 39;90, este in doliu. Sotia sa, Daniela, a incetat din viata, iar anuntul a fost facut pe Facebook de fiul lui, Elis Armeanca.…

- LIDL Romania vine cu o noua oferta extraordinara pentru clienți! Lanțul de hypermarketuri va oferi, de aceasta data, cateva produse gratuite pe care toata lumea le va dori. Puțini credeau ca se poate intampla așa ceva, dar iata ca exista vești bune! LIDL ofera produse gratuite. Cum pot romanii sa se…

- Jurnalistul si omul de radio Ion Ghitulescu a murit astazi, 24 iunie, in jurul orei 18:00, dupa cum a transmis fiul acestuia, Bogdan, pentru Gsp.ro. Ghitulescu avea 91 de ani și a fost unul dintre cei mai apreciați comentatori de radio pe care i-a avut Romania. „Din pacate așa este. Tata s-a stins.…

- Medicul, in varsta de 65 de ani, a fost gasit decedat in casa, iar apelul la 112 a fost facut de un vecin. Autoritațile susțin ca barbatul nu prezinta urme de violența.In urma investigațiilor s-a stabilit faptul ca medicul suferea de diabet și de hipertensiune. "Mesaj in memoria fostului director medical,…

- Anamaria Prodan (47 de ani) și Laurențiu Reghecampf (45 de ani) divorțeaza dupa 15 ani de casnicie. Daca in urma cu trei saptamani, cei doi iși reinoiau jurimtele, aniversand 15 ani de la momentul in care și-au spus, in mod oficial, „Da”, acum in presa mondena au aparut zvonuri cum ca Anamaria și Laurențiu…

- Duminica, 6 iunie 2021, papa Francisc a condus rugaciunea ”Ingerul Domnului”, recitata impreuna cu romanii și pelerinii prezenți la amiaza in Piața San Pietro. Papa a vorbit pe larg despre Evanghelia solemnitații ”Trupul și Sangele Domnului”. Papa a scos in evidența ”forța și fragilitatea” Euharistiei,…

- „Daca va uraște pe voi lumea, sa știți ca mai intai M-a urat pe Mine (In 15,17). Aceste cuvinte din evanghelia de astazi s-au implinit, cuvant cu cuvant, in viața episcopilor martiri. I-a urat lumea, i-a urat un regim fara de Dumnezeu… Nu trebuie sa uitam; a fost o prigoana asupra Bisericii și asupra…