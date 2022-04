Stiri pe aceeasi tema

- Napoli și AC Milan se intalnesc azi, de la 21:45, in cea mai așteptata partida a etapei a 28-a din Serie A. Cele doua rivale sunt implicate in lupta la titlu, alaturi de Inter, iar cine caștiga meciul din aceasta seara va urca pe prima treapta a clasamentului. Inter și-a facut, in sfarșit, datoria și…

- Echipa U19 a clubului Inter Milano, antrenata de Cristian Chivu, a obtinut o victorie importanta, sambata, scor 3-0, pe terenul rivalei Juventus, in etapa a XXI-a a campionatului Primavera, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Portarul Gianluigi Buffon nu se oprește din a scrie istorie în fotbalul mondial, ajungând la incredibila cifra de 500 de partide fara gol primit.Meciul cu numarul 500 fara gol primit a venit pentru Buffon în remiza echipei sale Parma, scor 0-0, contra lui Benevento. Parma evolueaza…

- Francezul Olivier Giroud, autorul unei duble in ultimul sfert de ora (min.75, 78), a oferit derby-ul milanez lui AC Milan, invingatoare cu scorul de 2-1 in fata lui Inter, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 24-a din Serie A, si a relansat batalia pentru titlu apropiindu-se la un punct…

- Juventus a ajuns la un acord cu Fiorentina pentru transferul atacantului sârb Dusan Vlahovic în schimbul sumei de 67 de milioane de euro plus bonusuri, informeaza ​Gazzetta dello Sport.Sursa citata a precizat ca mai sunt mici detalii de pus la punct înainte ca jucatorul în…

- AC Milan și Juventus au incheiat la egalitate, scor 0-0, unul dintre derby-urile clasice din Serie A. „Batrana Doamna” n-a avut șut pe poarta pe San Siro și ramane la 11 puncte fața de liderul Inter. Derby-ul rundei #23 din Serie A n-a adus spectacolul promis, vedetele celor doi granzi dezamagind duminica…

- ​Cupa Italiei la fotbal programeaza meciurile din faza optimilor de finala. Joi, 13 ianuarie, de la ora 19:00, Napoli o primește, pe arena „Diego Armando Maradona”, pe Fiorentina. Se disputa un singur meci în aceasta faza a întrecerii.În ultimele 6 meciuri de Cupa…