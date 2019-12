Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano și AS Roma au remizat, vineri, pe Stadionul "Giuseppe Meazza", scor 0-0, in runda cu numarul 15 din Serie A, potrivit Mediafax.Cele mai mari șanse de a inscrie i-au aparținut lui Inter. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez și Matias Vecino nu au reușit sa fructifice șansele avute,…

- AS Roma a invins, duminca, in deplasare, cu scorul de 3-1 (2-1), formatia Verona, in etapa a XIV-a a campionatului italian de fotbal Serie A, potrivit news.ro.Kluivert '17, Perotti '45 (p) si Mkhitaryan '90+2 au marcat golurile oaspetilor, iar Faraoni '21 a marcat golul gazdelor. Citește…

- Inter Milano, echipa lui Antonio Conte, ramane la un punct de liderul Juventus, gratie tandemului Romelo Lukaku - Lautaro Martinez, responsabil cu golurile și in victoria cu Torino, 3-0. Au marcat in toate cele 17 meciuri ale sezonului si au castigat primele sapte deplasari in Serie A. Doi pe un balansoar…

- Juventus a castigat, sambata, in deplasare, scor 1-0 (0-0), meciul disputat cu Torino, in etapa a XI-a a campionatului italian de fotbal Serie A, potrivit news.ro.Citește și: Viorica Dancila da vina pe Klaus Iohannis: Chiar presedintele n-a putut vorbi pentru ca aceasta investitie sa aiba…

- Inter Milano a invins-o pe Brescia cu scorul de 2-1, marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului de fotbal al Italiei, iar acest succes i-a adus accederea, cel putin provizorie, pe primul loc in clasament. Inter a deschis scorul cu un gol norocos marcat de Lautaro Martinez,…

- Juventus s-a impus pe terenul rivalei Inter Milano, duminica seara, scor 2-1, in etapa a șaptea din Serie A. Echipa lui Maurizio Sarri a ramas invincibila in acest sezon, in timp ce formația lui Antonio Conte a inregistrat primul eșec, potrivit Mediafax.Derby D'Italia a debutat intr-un ritm…

- Inter Milano și Juventus, cele mai mari rivale din Serie A, se pregatesc de o incleștare incredibila duminica viitoare, pe Giuseppe Meazza, dar Maurizio Sarri, antrenorul de 60 de ani al torinezilor, spune ca nu a avut timp sa urmareasca marea adversara de anul acesta. Juventus a batut Spal cu 2-0,…

- Fiorentina a obtinut primul punct in acest sezon, tinand-o in sah acasa pe detinatoarea titlului, Juventus, scor 0-0, sambata, in etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Italiei. La capatul unui meci plicticos, Juventus a pierdut primele puncte din aceasta editie a Serie A. …