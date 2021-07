VIDEO Intemperii în Europa: Bilanţul victimelor creşte la 133 de morţi în Germania (GALERIE FOTO) Bilantul victimelor in urma intemperiilor devastatoare in Germania a crescut sambata la cel putin 133 de morti in aceasta tara, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor inregistrate in Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme in ultimele zile, in timp ce peste 1.000 de persoane sunt date disparute in Germania, potrivit unor media, relateaza AFP.



Germania si Belgia s-au confruntat, intre 14 si 15 iulie, cu ploi torentiale de o violenta fara precedent, care au provocat inundatii si viituri, ce s-au abatut asupra unor zone rezidentiale,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

