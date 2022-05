Stiri pe aceeasi tema

- ”Ucraina trebuie sa-si decida propriul viitor”, a afirmat presedintele Poloniei, Andrzej Duda, in discursul susținut in Parlamentul Ucrainei. Doar Ucraina are dreptul de a-si decide viitorul, a declarat duminica presedintele polonez in fata parlamentarilor din Ucraina, potrivit The Guardian, citat…

- Sarbatoarea Sfinților Constantin și Elena este strans legata de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei creștine. Datorita lor, crestinismul a devenit religie permisa, jertfele sangeroase au fost interzise, iar duminica a fost stabilita ca zi de odihna in Imperiul Roman. „In acest…

- Euro zone economic growth was stronger than previously expected in the first quarter, revised data showed on Tuesday, and employment rose too, showing the euro zone expanded at the solid pace seen of the end of 2021 despite the war in Ukraine, according to Reuters. The European Union’s statistics office…

- Doi slovaci deosebit de violenți, care erau urmariți internațional pentru planificarea unui omor la comanda, dar și pentru trafic de droguri, au fost prinși de polițiștii romani, intr-un hotel din Satu Mare. Cei doi vor fi prezentați instanței in vederea extradarii in Slovacia. Autoritațile din Slovacia…

- Un depozit de petrol a fost bombardat in regiunea Cernihiv, la nord-est de Kiev, potrivit unor imagini de joi dimineata, publicate de serviciile de urgenta ucrainene. Un proiectil a lovit un grup de rezervoare de combustibil care ar avea o capacitate totala de 3.000 de metri cubi, potrivit autoritatilor.…

- Primaria Capitalei a anuntat, miercuri, ca tuturor directiilor municipalitatii li s-a cerut sa-si actualizeze evidenta personalului cu obligatii militare, insa acest demers nu are legatura cu razboiul din Ucraina. „La solicitarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale – Serviciul…

- More than 70 Ukrainian servicemen were killed by a Russian rocket attack and dozens of civilians have died in “barbaric” shelling, Ukrainian authorities said on Tuesday, as a huge Russian military convoy approached the capital Kyiv, according to Reuters. Fierce resistance on the ground has so far denied…

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…