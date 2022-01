Stiri pe aceeasi tema

- Cele 12 semne zodiacale chinezești se descurca perfect la probele de la Olimpiada de Iarna, precum curling, patinaj viteza, patinaj artistic sau schi alpin. La 50 de zile pana la Jocurile Olimpice de Iarna din Beijing a fost lansata o animație cu animalele care reprezinta zodiile, realizata de China…

- Tot mai mulți chinezi practica sporturi de iarna, stimulați de apropierea Jocurilor Olimpice, ediția Beijing 2022. Mai mult, amatorii de schi susțin industria hoteliera și pensiunile din apropierea partiilor. Potrivit Raportului privind Dezvoltarea Turismului de Iarna, in perioada 2014-2020, numarul…

- Statele Unite nu vor trimite oficiali guvernamentali la Jocurile Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing, un boicot organizat pentru a protesta impotriva incacarilor drepturilor omului in China, transmite noi.md cu trimitere la europalibera. Sportivii americani vor putea insa participa la Jocurile…

- Adunarea Generala a ONU a aprobat, joi, in unanimitate, Armistițiul Olimpic pentru Jocurile Olimpice de la Beijing 2022, document redactat de China și Comitetul Olimpic Internațional. In rezoluție se solicita tuturor parților sa rezolve litigiile internaționale pe cale pașnica și diplomatica, indemnand…

- Autoritațile de la Beijing și Moscova susțin un contact strans in vederea prezenței președintelui Vladimir Putin in China, in perioada Jocurilor Olimpice de Iarna din 2022, a anunțat Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Secretarul de presa al Președinției ruse, Dmitry…

- Un al treilea oras din China a intrat joi in carantina dupa depistarea unui singur caz de COVID-19, in contextul in care autoritatile incearca sa impiedice o reizbucnire a epidemiei, cu mai putin de 100 de zile inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, informeaza AFP.Circa sase…

- Un concert dedicat numaratorii inverse a 100 de zile pana deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing a avut loc in capitala Chinei. Evenimentul a fost organizat de China Media Group (CMG) și s-a bucurat de participarea a aproape 130 de artiști din mai multe țari europene. Președintele Comitetului…

- Ceremonia de inaugurare a Canalului Olimpic și a platformei digitale, parte a trustului China Media Grouop (CMG) a avut loc, luni, la Beijing. Acest canal de nișa este rezultatul parteneriatului strategic dintre CMG și Comitetul Internațional Olimpic și va dispune de un post TV și o platforma digitala.…