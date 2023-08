VIDEO. Infernul a lovit din nou Grecia: Plajele din regiunea Atenei, evacuate. Un bărbat a fost găsit carbonizat, iar mai multe persoane spitalizate Plajele din jurul Atenei au fost evacuate in timp ce pompierii greci și avioanele cu apa au incercat sa lupte impotriva unui incendiu brutal care amenința o mare parte din sudul Greciei, informeaza DailyMail. Cel mai recent infern a izbucnit in regiunea centrala a Beoției, la aproximativ 100 de kilometri nord de Atena, au declarat […] The post VIDEO. Infernul a lovit din nou Grecia: Plajele din regiunea Atenei, evacuate. Un barbat a fost gasit carbonizat, iar mai multe persoane spitalizate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

