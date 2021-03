Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Roșcani, Ginovel Gheorghiu, a fost agresat și a ajuns la spital. Cei care l-au atacat au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Evenimentul a fost insa speculat politic de un adversar al primarului. Actualul consilier local de la PNL a incercat sa profite de aceasta agresiune și…

- Rasturnare de situație in cazul șoferului drogat care a ucis doi tineri baimareni anul trecut, in ziua de Craciun. Instanța a decis ca acesta va ramane in arest, decizia fiind definitiva. Asta dupa ce ieri Judecatoria a decis masura preventiva a controlului judiciar, adica l-a lasat liber. „In temeiul…

- Un magistrat de la Tribunalul Suceava a prelungit perioada de detentie preventiva pentru 11 dintre cei 14 inculpati acuzati ca facilitau fraudarea examenelor pentru obtinerea permiselor de concucere. Alte trei persoane vor sta in arest la domiciliu.

- Cei trei indivizi care acum patru zile au omorit in bataie un taximetrist din Ungheni vor comparea in fata instantei. Judecatorii urmeaza sa decida daca ii va plasa in arest preventiv, intrucit astazi expira cele 72 de ore pentru care au fost reținuți agresorii, dupa ce au comis crima. Bataia cu final…

- Un agent de politie sucevean a fost retinut pentru 24 de ore, luni, dupa ce a accidentat doua persoane in timp ce conducea sub influenta bauturilor alcoolice si a parasit locul faptei. Intr-un comunicat de presa remis AGERPRES de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti,…

- Magistratii timisoreni au hotarat joi sentinta definitiva in dosarul crimelor de la Faget petrecute in vara anului trecut. Judecatorii de la Curtea de Apel Timisoara au decis sa respinga ca nefondat apelul facut de Ionel Boldea, astfel ca acesta va sta dupa gratii 30 de ani, sentinta stabilita de judecatorii…