VIDEO Indignare în Franța după agresarea unui adolescent în inima Parisului Imaginile atacului asupra lui Yuriy, un baiat de 15 ani internat în stare grava dupa ce a fost batut la Paris de o banda de tineri, a stârnit indignare în Franța luni, deoarece ancheta urmarește sa &"clarifice motivațiile pentru acest lucru, potrivit AFP.



Ancheta deschisa pentru &"tentativa de crima&" examineaza, printre altele, urmele atacului unei bande de tineri din orașele din vestul Parisului și încearca sa stabileasca originea luptei, precum și raportul dintre protagoniști, potrivit unei surse apropiate dosarului.



Adolescentul a fost lovit în seara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare lucru frumos are in spate o poveste interesanta. Trandafirii sau florile iubirii sunt cunoscuți la nivel internațional și se afla printre plantele preferate a tuturor oamenilor. Datorita frumuseții, a parfumului inconfundabil și a semnificației, trandafirii sunt cele mai frumoase și apreciate…

- Ministrul francez al apararii Florence Parly a declarat ca "foarte probabil" Franta va reduce dimensiunea fortei sale anti-jihadiste Barkhane din Sahel dupa "succese militare semnificative" in 2020, denuntand totodata "metodele nefaste" ale jihadistilor dupa moartea a cinci soldatii francezi in Mali,…

- De astazi intra in vigoare noi restricții de circulație in Franța. Interdicțiile de deplasare pe timpul nopții se vor aplica de la orele 18.00. Pana acum, restricțiile erau de la orele 20.00.

- Curtea de Apel Bacau a decis extradarea in Franta a unuia dintre membrii Academiei Infractorilor din Romania, acuzat ca a comis mai multe jafuri, cea mai mare lovitura fiind data la un magazin de lux din inima Parisului.

- O ancheta preliminara pentru "deturnare de fonduri publice" a fost deschisa din cauza unor suspiciuni de "bunuri ilegal dobandite" de catre familia fostului presedinte din Yemen, Ali Abdallah Saleh, in Franta, a anuntat Parchetul national financiar (PNF), relateaza AFP. Cotidianul Liberation…

- Mii de persoane au demonstrat sambata in mai multe orase ale Frantei impotriva unui proiect de lege privind „securitatea globala” care sanctioneaza publicarea imaginilor cu politisti aflati in timpul interventiilor, relateaza agentiile Reuters si DPA, citate de Agerpres.

- Patru persoane au fost retinute marti in ancheta cu privire la atacul islamist comis joi intr-o biserica din Nisa si in care au fost ucise trei persoane, transmite AFP, citand o sursa judiciara, potrivit AGERPRES.Cele patru noi arestari au fost operate in departamentul Val-d'Oise, in suburbiile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat sambata ca nu se pune problema unui lockdown la nivelul Romaniei din cauza noului coronavirus, dar vor fi impuse restrictii suplimentare, in functie de evolutia epidemiologica pe judete sau localitati. "E din ce in ce mai grava situatia in toata tara si…