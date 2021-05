VIDEO India: Peste un milion de persoane, evacuate în zone sigure înainte de sosirea ciclonului Yaas Peste un milion de persoane au inceput sa fie mutate in zone sigure de autoritatile de pe coasta de est a Indiei in contextul apropierii ciclonului Yaas, marti, la cateva zile dupa ce coasta de vest a tarii a fost lovita de un alt ciclon, care a facut numeroase victime, relateaza Reuters. Departamentul de meteorologie din India (IMD) a anuntat ca ciclonul Yaas isi face simtita prezenta in Golful Bengal si urmeaza sa loveasca miercuri statele estice Odisha si Bengalul de Vest, precum si Bangladesh. ''Este posibil sa provoace daune pe scara larga'', a declarat pentru Reuters directorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

