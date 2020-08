Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 70 de persoane ar putea fi prinse sub daramaturi in urma prabusirii unui imobil cu cinci etaje, luni seara, in orasul Mahad, din vestul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP, informeaza Agerpres.Citește și:GALERIE VIDEO - Bilanț tragic dupa ce furtuna Laura a trecut prin Haiti…

- Cel putin 70 de persoane ar putea fi prinse sub daramaturi in urma prabusirii unui imobil cu cinci etaje, luni seara, in orasul Mahad, din vestul Indiei, a anuntat politia, potrivit Agerpres. Politia din Mahad, oras situat la 120 kilometri sud de metropola Mumbai, a precizat ca „15 persoane ranite au…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma accidentului aerian din sudul Indiei, iar unul dintre ei a fost testat pozitiv la Covid-19. La bordul avionului de tip Boeing 737 erau 190 de persoane. Aeronava venea de la Dubai...

- Un avion cu 191 de pasageri la bord s a prabusit Aeronava venea de la Dubai si a aterizat la Calicut.Cel putin doi oameni au murit si 35 sunt raniti dupa ce un avion al Air India care transporta 191 de pasageri a parasit pista la aterizarea pe un aeroport din Calicut, in vestul Indiei, a declarat un…

- Circa patru milioane de persoane din nord-estul Indiei si din Nepal au fost stramutate in urma inundatiilor puternice aduse de ploile musonice, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Bilanțul deceselor de apropie de 200.

- Cel putin 32 de persoane au fost ucise de fulgere in statele Bihar si Uttar Pradesh din nordul Indiei in timpul unor furtuni musonice, au anuntat sambata oficialii indieni si companiile mass-media locale, relateaza DPA.

- Cel putin 20 de sateni, inclusiv 10 copii, au murit marti in alunecarile de teren provocate de ploile pre-musonice din nord-estul Indiei, au declarat oficiali locali, relateaza AFP potrivit Agerpres. Alunecarile de teren au avut loc intre orele 05:00 si 07:00 (23:30 luni - 01:30 marti GMT) in trei…

- Cel putin 20 de sateni, inclusiv 10 copii, au murit marti in alunecarile de teren provocate de ploile pre-musonice din nord-estul Indiei, au declarat oficiali locali, relateaza AFP. Alunecarile de teren au avut loc intre orele 05:00 si 07:00 (23:30 luni - 01:30 marti GMT) in trei districte din sudul…