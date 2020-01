VIDEO INCREDIBIL Valea PL NGERII! Cozi kilometrice pentru clujenii care merg la munte!

Stiri pe aceeasi tema

- Aglomeratia infernala de pe DN1 se va rezolva cu. un drum paralel. Este solutia gasita de autoritati, care vor sa transforme un drum forestier, neasfaltat, intr-o sosea adevarata pe care soferii sa nu-si mai piarda timpul si nervii. Planul de modernizare e vechi, insa oficialii si-au amintit de el abia…

- Politia recomanda rute alternative pentru cei care se intorc duminica din vacanta de sarbatori petrecuta pe Valea Prahovei. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza...

- Polițiștii rutieri au stabilit, sambata dimineața, rute ocolitoare pentru evitarea DN 1 Valea Prahovei, in aceste zile de final de vacanța, cand drumul de la munte spre București este aglomerat, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pentru…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, vineri dimineața, pe DN 1 Ploiești – Brașov, iar pe raza localitații Comarnic, in zona centurii Sinaia și in stațiunea Bușteni s-au format coloane de mașini, care merg spre stațiunile montane, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din…

- Circulatia se desfasoara, joi, in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe zona de urcare catre statiunile montane, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Astfel, pe segmentul de drum cuprins intre kilometrii 96+300 de metri si…

- Circulatia se desfasoara, joi, in conditii de aglomeratie pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe zona de urcare catre statiunile montane, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Astfel, pe segmentul de drum cuprins intre kilometrii 96+300 de metri si 108, intre localitatile…

- A fost o noapte de vis si pentru cei care au ales sa petreaca revelionul la Munte. Zapada, muzica de pe partii si voia buna au intregit atmosfera de sarbatoare. Insa pentru unii, trecerea in noul an a fost cum nu s-ar fi asteptat. 2020 i-a prins in trafic, pe Valea Prahovei. Cum au petrecut tinerii…

- Traficul rutier este aglomerat pe DN 1, catre statiunile montane de pe Valea Prahovei, deoarece foarte mulți turisti vor sa ajunga la munte.Potrivit Centrului Infotrafic, ​valorile de trafic au inceput sa creasca pe DN 1 Ploiești - Brașov, pe raza localitații Comarnic, județul Prahova, unde…