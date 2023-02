VIDEO incredibil: un șofer băut de 73 de ani a sărit, la propriu, peste un sens giratoriu din Brăila Un barbat de 73 de ani care consumase bauturi alcoolice a sarit cu mașina peste un sens giratoriu din Braila. In imaginile surprinse de camera de bord a altui șofer se vede cum mașina lovește puternic bordura, iar apoi se desprinde cațiva metri de la sol și cade in mijlocul sensului giratoriu, informeaza digi24.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

