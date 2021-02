Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca a scazut foarte mult calitatea actului educational in Romania, in conditiile in care predarea online genereaza pierderi si ca este greu de crezut ca se vor putea recupera toate aceste pierderi chiar si prin programul de ore remediale…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca profesorii vor primi bani pentru a recupera cu elevii orele care s-au ținut online. Fiecare profesor va primi cate 200 de lei pentru fiecare elev care a pierdut cursurile online sau care nu a ințeles lecțiile predate prin aceasta metoda. Citește…

- Ziarul Unirea Program de recuperare a materiei predate in timpul scolii online, pregatit de Ministerul Educației: Profesorii, platiți cu 100 lei pe ora Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca la nivelul Ministerului de resort se pregatește o OUG pentru organizarea unui program de recuperare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca cele mai recente raportari arata faptul ca sute de mii de elevi nu au avut acces la scoala online, fie pentru ca nu au mijloace informatice, fie din cauza ca nu au conexiune la internet. El anunta ca profesorii vor primi bani pentru a participa la „actiuni…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca se va ‘reusi’ deschiderea scolilor in data de 8 februarie ‘intr-o forma sau alta’. Potrivit ministrului, problemele predarii online sunt ‘structurale, nu sunt probleme circumstantiale’, de care ‘se loveste orice stat’. ‘Vom reusi sa deschidem scoala,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca invațamantul online va continua pana pe 8 februarie, insa a afirmat ca iși dorește ca al doilea semestru sa aiba loc in „maniera clasica”. ”Vom avea maine (miercuri – n.r.) sedinta de Guvern. Vom avea o Ordonanta de Urgenta prin care putem sa continuam…