Video incredibil: Erdogan a umplut străzile din Istanul cu manifestanți împotriva Israelului Un miting de cateva zeci de mii de persoane - printre care si unul dintre fiii presedintelui turc, considerat un potential succesor al sau - s-a intins luni peste si in jurul podului Galata din Istanbul pentru a denunta "terorismul PKK si al Israelului" si pentru a-i sustine pe palestinienii din Gaza, potrivit unui jurnalist AFP. Potrivit agentiei oficiale Anadolu, citata de posturile de televiziune, "sute de mii" de manifestanti au raspuns in aceasta prima zi a anului la apelul unei platforme de peste 300 de organizatii si asociatii de a se aduna sub sloganul "Alaturi de martirii nostri, sprijin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

