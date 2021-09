Stiri pe aceeasi tema

- „Am adoptat o ordonanta de urgenta pentru modificarea legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare a Asiguratilor ca urmare a insolventei a companiei City Insurance. Am vrut sa ne asiguram ca toti cei care au fost pagubiti sa nu sufere de pe urma acestui faliment. Tot in sedinta de Guvern, am cerut…

- Ministrul Finanțelor Dan Vilceanu spune ca nu este de acord cu „plata fraudelor” din bani de la buget. El a fost intrebat daca Fondul de Garantare a Asiguraților poate acoperi toate despagubirile catre...

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta de modificare a legii privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, ca urmare a insolventei companiei City Insurance. "Am adoptat o ordonanta de urgenta de modificare a legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare a Asiguratilor,…

- ASF anunța ca a retras autorizația de funcționare a City Insurance S.A., liderul pieței de asigurari din Romania, ca urmare a deschiderii procedurii falimentului. Asigurații RCA la City au doua opțiuni. Prima opțiune: conform legii și in baza unei ordonanțe de urgența inițiate de ASF impreuna cu…

- ​​Dupa ce o serie de service-uri au refuzat sa deschida dosare de dauna clienților asigurați la City Insurance de teama ca un potențial faliment declarat al firmei de asigurari va face sa nu-și mai recupereze banii. Purtatorul de cuvânt al ASF, Daniel Apostol, a confirmat pentru HotNews ca va…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a fost informata de catre Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), in calitate de administrator temporar al City Insurance S.A., ca pana la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, in conturile societații nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii…

- ​Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat miercuri ca, pâna la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, în conturile City Insurace nu a fost efectuata nicio plata aferenta contravalorii acțiunilor subscrise de catre acționarul minoritar i3CP HOLDING BV. Subscrierile vizau capitalizarea…

- City Insurance, cel mai mare asigurator din Romania și cel mai mare emitent de polițe RCA din țara, cu trei milioane de clienți, are probleme financiare și trebuie sa vina pana sambata, 4 septembrie, cu 148 de milioane de euro pentru a putea sa-și desfașoare mai departe activitatea. Mai exact, compania…