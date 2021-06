Un sofer a fost filmat in timp ce conduce cu peste 100 de kilometri la ora, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, cu un copil in brate. Imaginile au fost suprinse de catre un alt sofer, miercuri, la iesirea de pe soseaua de centura pe sensul catre Pitesti. Mașina, un Mercedes, face depașiri și circula […] The post VIDEO Inconstienta la volan. Un barbat, filmat in timp ce conduce cu un copil in brate pe autostrada A1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .