VIDEO: Inconştienţă la volan. Șofer filmat pe contrasens, pe un drum cu separatoare din beton, în Braşov Un sofer a fost filmat in timp ce conducea o autoutilitara pe contrasens, pe un drum judetean din județul Brașov, care avea și separatoare de sens din beton. Imaginile au fost surprinse vineri, și postate pe rețeaua de socializare Facebook. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unei alte mașini, pe DN 13, […] Citește VIDEO: Inconstienta la volan. Șofer filmat pe contrasens, pe un drum cu separatoare din beton, in Brasov in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani, din județul Arad, a produs un accident la Arieșeni, au anunțat reprezentanții IPJ Alba. ”In timp ce conducea un autoturism pe DN 75, pe raza comunei Arieșeni, intr-o curba nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un alt […]…

- Ziarul Unirea VIDEO Știrea ta| CRUZIME de neimaginat intr-un sat din Alba: Șofer filmat in timp ce trage un caine dupa mașina CRUZIME de neimaginat intr-un sat din Alba: Șofer filmat in timp ce trage un caine dupa mașina Imagini care ilustreaza un act de cruzime de neimaginat, au fost surprinse in satul…

- Conform reprezentanților IPJ, un conducator auto de 53 de ani care se deplasa pe strada Anina, în sensul giratoriu de la intersecția cu strada Fabricii, nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul condus de un barbat de 34 ani. În urma accidentului, conducatorul auto…

- Marți, in jurul orei 17.15, polițiștii din stațiunea Bran au depistat in trafic un barbat in varsta de 45 ani din Nicaragua, care a condus un autoturism pe DN73, direcția de deplasare Bran spre Moieciu, in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice. La testarea conducatorului auto din punct…

- Un video incredibil a fost postat de cei de la DriversSM ieri seara 23.11.2019 in jurul orei 22:00. Aceștia au primit de la un satmarean un videoclip in care se poate vedea cum o autoutilitara este condusa haotic și extrem de periculos pentru ceilalți participanți la trafic prin Satu Mare. https://m.facebook.com/officialDriversSM/videos/600829264022324/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr…

- Un șofer a fost filmat pe contrasens, pe o strada intens circulata din Cluj-Napoca. Exista suspiciuni ca era drogat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe, potrivit Mediafax.Șoferul a fost filmat conducand pe contrasens de catre un alt participant la trafic din Cluj-Napoca, iar apoi…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina.Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- Verificari ale Poliției din Alba dupa ce mai mulți tineri au intins un fir peste un drum național: Un șofer i-a filmat, avertizand ca sunt puși in pericol motocicliștiiPolițiștii din Alba fac verificari pentru depistarea mai multor tineri care au intins un fir peste un drum național din județ,…