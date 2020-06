Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni, au oprit in trafic, pe strada Viticultorilor din municipiu, un autoturism, condus de un tanar, de 19 ani, din Tarnaveni. Ca urmare a verificarilor in baza de date, s-a stabilit faptul ca acesta nu poseda permis de conducere valabil pentru nicio categorie…

- Un șofer a fost filmat miercuri pe DN 1, la intrarea in municipiul Alba Iulia, in timp ce depașește pe linie continua un camion. Imaginile au fost surprinse de un participant la trafic aflat in spatele șoferului grabit. Pe filmare se poate observa cum șoferul unui autoturism inmatriculat in județul…

- In cadrul activitatilor desfasurate zilele trecute de catre polițiștii maramureșeni a fost depistat un tanar de 29 de ani din Borsa, care transporta cu un ansamblul de vehicule material lemnos dinspre municipiul Baia Mare inspre localitatea Seini. Soferul nu a putut prezenta documentele legale, astfel…

- Pe strada Granicerilor din Baia Mare, politistii au identificat un tanar de 19 ani care conducea un autovehicul pe drumurile publice fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodata acesta nu a respectat semnalele regulamentare de oprire ale politistilor, motiv pentru…

- Inconștiența unor șoferi nu are limite, un tanar din Gorj afost la un pas de moarte, dupa ce mașina in care se afla a intrat intr-un capde pod din cauza vitezei.Tanarul de 29 de ani din Gorj a mers nebuneste cu masina, peDrumul European 70, in Mehedinti. Acesta a accelerat puternic, iar derespectarea…

- Marian Atomei a comis fapta acum patru ani, atunci cand a produs un accident rutier grav in urma caruia un prieten de-al sau a murit. Sentinta pronuntata de Judecatoria Pascani nu este definitiva. In motivarea ei se mentioneaza ca tragedia a avut loc pe 19 iunie 2016, atunci cand Atomei, care avea 21…

- Un tanar din Prahova s-a filmat in timp ce conduce mașina cu picioarele pe volan, iar imaginile le-a postat pe Facebook. Polițiștii incearca sa afle cine este șoferul teribilist și cand au fost filmate imaginile, anunța MEDIAFAX.In imaginile postate pe Facebook apar doi tineri, unul dintre…

- UPDATE Potrivit primarului comunei Cernatești, Petrache Mirzea, tanarul nu a fost inca dus in carantina, ci se așteapta izoleta inca de duminica. Individul este unul problematic și de doua zile este pazit de oamenii legii pentru a nu parasi locuința. Revenim cu informații. Inconștiența devine alarmanta…