Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Canadei si Marocului, care are loc joi, pe Al Thumama Stadium din Doha, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Marți seara s-au jucat ultimele doua meciuri din Grupa A a Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar. Olanda s-a calificat de pe primul loc, dupa victoria cu Qatar, iar Senegal merge in optimi de pe locul 2, dupa o victorie dramatica impotriva Ecuadorului.

O serie de incidente violente au avut loc duminica la Bruxelles, dupa victoria Marocului impotriva Belgiei (scor 2-0), la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, "cateva zeci de persoane" atacand fortele de ordine si incendiand o masina si mobilierul stradal, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Politia a raportat…

Echipa nationala a Croatiei a incheiat la egalitate miercuri, scor 0-0, meciul din cadrul grupei F disputat in compania echipei Marocului, potrivit news.ro.

Naționalele de fotbal din Statele Unite ale Americii și Țara Galilor au terminat luni seara la egalitate, scor 1-1, in grupa B a Cupei Mondiale din Qatar.

Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a cerut, marti. sa se respecte un armistitiu de o luna in Ucraina, atunci cand va avea loc Cupa Mondiala, asigurand ca sportul ar putea juca un rol unificator, potrivit news.ro.

Aproape 150 de trofee contrafacute ale Cupei Mondiale, destinate a fi vandute pe internet, au fost confiscate in Qatar, gazda a competitiei (20 noiembrie-18 decembrie), a anuntat miercuri Ministerul de Interne din emirat, potrivit news.ro

Poliția a intrat in conflict cu protestatarii de dreapta sambata, in timp ce cateva mii de persoane participau la un marș LGBTQ, in Serbia, pentru a marca sfarșitul saptamanii EuroPride, un eveniment organizat in fiecare an intr-un oraș european diferit, transmite Reuters.