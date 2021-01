Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a condamnat miercuri incidentele provocat de partizanii lui Donald Trump la Capitoliul din Washington, "un atac serios impotriva democratiei", transmite AFP. "Violentele contra institutiilor americane sunt un atac…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, reactioneaza la incidentele de la Congresul SUA, unde mai multi protestatari au intrat ilegal si au ocupat mai multe birouri, in ziua sedintei in care ar trebui validata alegerea lui Joe Biden. "Scene socante la Washington, D.C. Rezultatul acestor…

- UPDATE: Senatorii au fost evacuați, iar unii au relatat ca s-au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe protestatari.Violențele, incitate de Trump, au loc in timp ce Congresul s-a intrunit pentru a valida victoria lui Biden, in condițiile in care nici majoritatea republicana nu mai are intenția…

- Intr-un discurs tipic, ca teme, Trump a acuzat media ca "este cea mai mare problema pe care o avem. Fake news-urile și marile companii de tehnologia informației. I-am batut acum patru ani, i-am luat prin surprindere. I-am batut și acum și anul acesta au falsificat alegerile așa cum nu au fost falsificate…

- Liderul grupului de extrema dreapta din SUA Proud Boys a fost eliberat marti din închisoare, la o zi dupa ce a fost arestat si cu o zi înainte de manifestatia pe care sustinatorii presedintelui Donald Trump vor sa o organizeze în capitala SUA pentru a protesta împotriva rezultatelor…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- Seful de cabinet al presedintelui ales Joe Biden, Ron Klain, a declarat, duminica, ca reactia la atacul cibernetic de amploare impotriva Statelor Unite, descoperit saptamana trecuta, va merge dincolo de sanctiuni, transmite Reuters potrivit news.ro. Klain a spus ca Biden pregateste masuri…

- In Franta s-au publicat aproximativ 1,7 milioane de tweeturi, intr-un an de campanie electorala americana, de doua ori mai multe decat in 2016. Trump isi devanseaza adversarul democrat, Joe Biden, de un an de zile, in privinta popularitatii pe Twitter - presedintele aparand in de trei ori mai multe…