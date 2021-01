Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mass-media ultraconservatoare au minimizat miercuri gravitatea intruziunii sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump in Capitoliul de la Washington, evocand o furie legitima si acuzand, fara dovezi, extrema stanga ca s-a infiltrat in aceasta miscare, informeaza joi AFP, conform…

- "Femeia era Ashli Babbitt, care a fost militar timp de 14 ani si a efectuat patru desfasurari cu armata aerului americana", potrivit canalului de televiziune KUSI, care a discutat cu sotul ei.Ashli Babbitt, care deocamdata nu a fost identificata oficial de politie, traia in regiunea San Diego, in sudul…

- Lobby-ul Business Roundtable, care reprezinta cele mai mari companii americane, l-a indemnat miercuri pe Donald Trump sa intervina pentru a pune capat violentelor de la Capitoliu, declansate de partizanii presedintelui in exercitiu in cursul unei...

- Fostul presedinte american Bill Clinton (1993-2001) a denuntat intr-un comunicat un "asalt fara precedent" impotriva institutiilor americane, dupa patrunderea in forta, miercuri, a partizanilor lui Donald Trump la Capitoliu, potrivit CNN. "Astazi (miercuri), am fost confruntati cu un asalt fara precedent…

- Liderul minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, a condamnat cu forta evenimentele care au avut loc miercuri la Capitoliul SUA si a imputat responsabilitatea pentru acestea presedintelui Donald Trump, potrivit CNN. "Acest templu al democratiei a fost profanat",…

- Primul secretar al Apararii din administratia Trump, James Mattis, a apreciat revolta de la Washington ca un "asalt violent impotriva Capitoliului nostru, un efort pentru a subjuga democratia americana prin domnia gloatei", scrie CNN. El a mai afirmat ca acest…

- O femeie care a fost impuscata in timpul asaltului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului a murit, a confirmat politia, conform DPA si AFP. O femeie neidentificata a fost impuscata in momentul in care manifestanti pro-Trump au luat cu asalt miercuri cladirea Capitoliului dupa un miting…

- Fostul presedinte republican George W. Bush a condamnat "insurectia" de miercuri de la Capitoliu, spunand ca este demna de o "republica bananiera", relateaza AFP si Reuters. "Este o priveliste dezgustatoare si sfasietoare", a transmis Bush intr-un comunicat, in…